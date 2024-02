Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Kurs der Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,6 Prozent auf 3,74 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 3,74 USD. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,72 USD aus. Bei 3,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 5.401.657 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,45 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 313,16 Prozent hinzugewinnen. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 198,71 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,575 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel