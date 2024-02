Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 3,62 EUR.

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,62 EUR zu. Bei 3,62 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,56 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.763 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 14,84 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 75,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,01 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.11.2023. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 198,71 USD im Vergleich zu 188,63 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,575 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

