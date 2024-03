Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 3,37 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 3,37 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,41 USD. Bei 3,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.004.529 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,44 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 299,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Plug Power veröffentlichte am 01.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 222,16 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 220,70 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 08.05.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,010 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

