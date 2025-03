Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 1,64 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 1,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 1,65 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.830.835 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 198,47 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 03.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,81 Prozent zurück. Hier wurden 191,47 Mio. USD gegenüber 222,16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,659 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

