Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 1,54 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 1,54 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 1,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,57 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 764.909 Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 116,29 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 54,98 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,35 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,612 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

