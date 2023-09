Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Plug Power

Kurs der Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 7,71 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,71 EUR ab. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,74 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 7.158 Plug Power-Aktien.

Am 21.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 261,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.05.2023 auf bis zu 6,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 13,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260,18 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,27 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,223 USD je Plug Power-Aktie.

