Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Vormittag ausgebremst

Plug Power im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,14 EUR ab.

Der Plug Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,14 EUR. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 6,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,15 EUR. Bisher wurden heute 110.678 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 EUR an. Gewinne von 191,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,72 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 260,18 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,27 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,276 USD ausweisen wird.

