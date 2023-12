Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,02 EUR.

Die Plug Power-Aktie konnte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,02 EUR. Bei 4,04 EUR markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 39.677 Plug Power-Aktien.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 17,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 76,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2023 auf bis zu 3,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,85 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.11.2023. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 188,63 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,515 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

