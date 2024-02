Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Mittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 3,66 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 3,66 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 41.437 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,45 USD. Mit einem Zuwachs von 322,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 38,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,575 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel