Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 3,09 USD ab.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 3,09 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 3,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,13 USD. Zuletzt wechselten 859.055 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 335,66 Prozent zulegen. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 120,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,29 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,81 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,196 USD je Aktie ausweisen dürften.

