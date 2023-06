Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag tiefer

Das Papier von Plug Power befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,2 Prozent auf 9,76 USD ab. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 9,72 USD ein. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.231.731 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 31,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 223,16 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,28 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,29 USD umgesetzt, gegenüber 140,80 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 10.08.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,879 USD je Plug Power-Aktie.

