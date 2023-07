Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 12,23 USD abwärts.

Das Papier von Plug Power befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,1 Prozent auf 12,23 USD ab. Bei 12,11 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.503.331 Plug Power-Aktien.

Bei 31,54 USD markierte der Titel am 26.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 158,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,39 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 65,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,901 USD je Plug Power-Aktie.

