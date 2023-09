Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Blick auf Plug Power-Kurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 7,84 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 7,84 USD ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 7,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,91 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.501.352 Stück gehandelt.

Bei 26,84 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 242,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei einem Wert von 7,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 6,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,18 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,27 USD in den Büchern standen.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,223 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

