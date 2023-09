Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 7,56 EUR.

Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 7,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 7,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,57 EUR. Bisher wurden via Tradegate 17.255 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 258,04 Prozent wieder erreichen. Bei 6,81 EUR fiel das Papier am 15.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 9,92 Prozent wieder erreichen.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,223 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



