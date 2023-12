Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Plug Power im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3,87 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,7 Prozent auf 3,87 EUR. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 3,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,94 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 90.455 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 17,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 346,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Am 28.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen