Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 3,56 USD zu.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 15,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 323,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 2,26 USD. Mit einem Kursverlust von 36,45 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Am 10.11.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,575 USD je Plug Power-Aktie.

