Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Plug Power zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Plug Power-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 3,41 USD.

Die Plug Power-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 3,41 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,53 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 3,37 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.099.074 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 15,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 342,41 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,26 USD. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 50,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 10.11.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 198,71 USD gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 01.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Plug Power die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,575 USD je Plug Power-Aktie.

