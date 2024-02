Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 3,26 EUR zu.

Die Plug Power-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 3,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 3,28 EUR. Bei 3,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 49.296 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 337,04 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 61,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 01.03.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Plug Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,575 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

