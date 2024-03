Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 3,42 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,9 Prozent auf 3,42 USD ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 3,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,56 USD. Zuletzt wechselten 1.099.803 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,44 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 293,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,27 USD am 19.01.2024. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 33,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.03.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 222,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 220,70 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,010 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Plus: Milliardenverlust aber keine akute Pleitegefahr mehr

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens