Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power springt am Abend hoch

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 17,2 Prozent auf 2,56 USD zu.

Das Papier von Plug Power konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 17,2 Prozent auf 2,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 2,56 USD. Mit einem Wert von 2,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22.546.972 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 3,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 23,04 Prozent niedriger. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Plug Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 173,97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,614 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

