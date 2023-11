Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 3,63 USD zu.

Die Plug Power-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 3,63 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 84.773 Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 420,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 12,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 198,71 USD gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,502 USD je Plug Power-Aktie stehen.

