Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,58 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,58 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 3,64 USD. Mit einem Wert von 3,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.321.798 Stück gehandelt.

Bei 18,88 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 428,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 11,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 198,71 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,63 USD umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,502 USD je Plug Power-Aktie.

