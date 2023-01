Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,68 EUR zu. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 14,88 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.882 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,90 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.11.2022 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 188,63 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,92 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,073 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

