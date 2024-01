Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 16,5 Prozent auf 3,31 USD zu.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 16,5 Prozent auf 3,31 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 52.081.831 Stück.

Bei einem Wert von 18,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 470,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,62 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 198,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,522 USD je Plug Power-Aktie.

