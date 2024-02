Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 3,10 USD abwärts.

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 3,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 3,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,24 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.002.267 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,08 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 387,08 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,26 USD fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 36,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 10.11.2023 vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Plug Power am 01.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,575 USD je Plug Power-Aktie stehen.

