Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 2,92 EUR.

Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 2,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 3,05 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,96 EUR. Zuletzt wechselten 176.509 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 14,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 387,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,01 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Am 10.11.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Am 27.02.2025 wird Plug Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,575 USD je Plug Power-Aktie.

