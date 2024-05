Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 3,25 USD ab.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,7 Prozent auf 3,25 USD ab. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,24 USD nach. Bei 3,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.029.511 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 313,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 2,26 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 120,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 210,29 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,196 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

