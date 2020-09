Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power steigt

Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 11,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,05 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 36.494 Aktien.

Am 02.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,10 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2019 bei 2,12 EUR.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,233 USD je Aktie aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

