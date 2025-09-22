Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 18,9 Prozent auf 3,15 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 18,9 Prozent auf 3,15 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,16 USD. Bei 2,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18.157.375 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,32 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. 5,40 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 78,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen

Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor

Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren