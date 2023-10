Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,66 EUR ab.

Um 12:03 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 5,64 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 5,81 EUR. Bisher wurden heute 259.751 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 EUR an. Gewinne von 215,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,64 EUR am 23.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach unten.

Plug Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 09.11.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,275 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen