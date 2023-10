Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,84 EUR.

Die Plug Power-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,84 EUR. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 5,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,81 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 147.428 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 67,37 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,71 EUR am 20.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,16 Prozent.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260,18 USD – das entspricht einem Zuwachs von 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,276 USD je Aktie aus.

