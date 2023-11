Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 3,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,46 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,44 USD. Bei 3,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.274.090 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 445,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 198,71 USD im Vergleich zu 188,63 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,502 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen

Plug Power-Aktie leidet stark unter Bilanzvorlage: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen