Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,46 USD.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr um 0,6 Prozent auf 3,46 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,44 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,61 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.274.090 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 18,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 445,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,22 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 7,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,502 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen

Plug Power-Aktie leidet stark unter Bilanzvorlage: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen