Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 15,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,15 EUR. Bisher wurden heute 83.407 Plug Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2022 bei 32,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 10,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,63 Prozent.

Plug Power gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,06 Prozent auf 188,63 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,92 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2022 einen Verlust in Höhe von -1,073 USD je Aktie ausweisen dürften.

