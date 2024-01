Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Plug Power im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 3,64 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 3,64 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 3,55 USD. Bei 3,77 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 34.657.550 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 18,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 418,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Plug Power veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,531 USD je Aktie aus.

