Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 13,67 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 13,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.291 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,00 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2022. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 57,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Plug Power ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,63 USD – ein Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,92 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,095 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Tesla-Konkurrent Nikola schließt mit Plug Power Liefervertrag über Wasserstoff-Lkw ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.