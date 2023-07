Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagmittag gesucht

Plug Power im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,49 USD zu.

Das Papier von Plug Power konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 12,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 30.358 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 152,52 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,39 USD am 16.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 40,83 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 210,29 USD – das entspricht einem Zuwachs von 49,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140,80 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,901 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

