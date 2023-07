Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Plug Power im Fokus

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Plug Power-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 11,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 11,24 EUR. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 11,12 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 11,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 43.283 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 65,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 210,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,80 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,901 USD je Plug Power-Aktie stehen.

