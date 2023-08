Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Plug Power im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 7,69 EUR.

Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 7,69 EUR. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 7,74 EUR. Bei 7,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 23.343 Plug Power-Aktien.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 316,12 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2023 bei 6,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,42 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,18 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,27 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,143 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Konzern Plug Power weitet Verluste aus

Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie