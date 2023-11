Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,49 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.469 Plug Power-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 440,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen

Plug Power-Aktie leidet stark unter Bilanzvorlage: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen