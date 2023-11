Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 3,43 USD nach.

Die Plug Power-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,43 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 3,36 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.120.010 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,88 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 451,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Mit einem Kursverlust von 5,99 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.11.2023 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 188,63 USD eingefahren.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,502 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

