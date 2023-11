Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 3,18 EUR nach.

Die Plug Power-Aktie musste um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 3,18 EUR. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.602 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 444,43 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,02 EUR am 10.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Am 09.11.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,502 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

