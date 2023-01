Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Mittwochmittag tief südwärts

Um 12:04 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 15,13 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 15,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.406 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,80 EUR. Mit Abgaben von 40,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.11.2022 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,63 USD umgesetzt, gegenüber 143,92 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,073 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.