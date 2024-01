Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Plug Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,13 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,13 EUR. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,13 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.405 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 17,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 452,07 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,01 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198,71 USD – ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 188,63 USD erwirtschaftet hatte.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,549 USD ausweisen wird.

