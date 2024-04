Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Donnerstagnachmittag tief südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 6,0 Prozent auf 2,27 USD ab.

Das Papier von Plug Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,0 Prozent auf 2,27 USD ab. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 2,27 USD ein. Bei 2,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.577.105 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 493,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,27 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 222,16 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 08.05.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2024 -1,037 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

