Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,56 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.534 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2022 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 72,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 13,67 Prozent wieder erreichen.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,29 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,80 USD in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

Bildquellen: Plug Power Inc.