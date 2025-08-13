Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verliert am Nachmittag

So bewegt sich Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 1,67 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1,67 USD. Bei 1,64 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.256.260 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,32 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 99,40 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,50 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,614 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

