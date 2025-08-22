DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power

25.08.25 20:24 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 1,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,43 EUR 0,01 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 19:58 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 1,66 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 1,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.201.030 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 100,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,25 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen