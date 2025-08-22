Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 1,66 USD.

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 19:58 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 1,66 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 1,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.201.030 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 100,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,25 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 173,97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Aktie ausweisen dürften.

