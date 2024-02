Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,03 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,03 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 3,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,92 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 13.278.046 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Kurs wurde am 01.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 398,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,26 USD. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 33,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 198,71 USD gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 01.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Plug Power möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,574 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

