Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Plug Power zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 2,78 EUR zu.

Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 2,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 2,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,78 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.332 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 14,23 EUR. 411,69 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 2,01 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,69 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,574 USD ausweisen wird.

